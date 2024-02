Tebet apresenta cronograma de revisão de gastos

Tebet lembrou que há participação de outros ministérios para a revisão dos gastos e citou como exemplo a pasta do Desenvolvimento Social

Brasília, 22 – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentou o cronograma da revisão de gastos públicos em 2024 em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde da última quarta-feira, 21. Trata-se de uma colaboração da pasta para identificar programas menos eficientes que podem ter uma melhor alocação de recursos, com o objetivo de otimizar as prioridades de uso do dinheiro público, e auxiliar na busca da meta fiscal de déficit zero deste ano.

“Apresentamos o cronograma de 2024, o quanto poderemos contribuir na revisão de gastos para o Orçamento brasileiro e, consequentemente, para que possamos cumprir a meta zero imposta pelo arcabouço fiscal”, disse ele, após a reunião. “Não estamos falando em economia, mas em repriorizar os gastos.”

Tebet lembrou que há participação de outros ministérios para a revisão dos gastos e citou como exemplo a pasta do Desenvolvimento Social e o pente-fino do Bolsa Família, além da colaboração do Ministério da Previdência e o INSS.

A ministra disse que no momento oportuno será divulgado um cronograma da revisão e os montantes previstos para 2024 e que há um cardápio de ações possíveis, que foram apresentadas a Haddad.

Estadão Conteúdo