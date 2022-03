TCU inabilita Sérgio Gabrielli para cargos na gestão pública

No dia 9, a Corte o inabilitou para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança federais por oito anos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Um dos principais aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli não participará de um eventual governo do petista, ao menos no que depender o Tribunal de Contas da União (TCU).

No dia 9, a Corte o inabilitou para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança federais por oito anos.

Ele, mais seis pessoas e quatro empreiteiras, entre elas a Camargo Corrêa, foram responsabilizados por prejuízos entre 2008 e 2014 na Repar, a refinaria do Paraná, e condenados a ressarcir R$ 704 milhões à estatal, em apuração decorrente da Lava Jato. O valor ainda será corrigido.

Embora sem participação direta nas obras tidas como superfaturadas, Gabrielli foi considerado conivente com irregularidades.

Procurado, Gabrielli disse que irá recorrer da decisão ainda no TCU e na Justiça. “Decisão arbitrária, que não tipifica uma acusação individual a mim. A tipificação em relação à minha pessoa é absolutamente genérica”, afirma.