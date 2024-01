Tarcísio reforça apoio a Nunes, e prefeito busca se diferenciar de Boulos em escolha de vice

Em entrevista à imprensa, Nunes afirmou que será o responsável por escolher o vice da sua chapa, mas que levará em consideração

CAROLINA LINHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou, nesta terça-feira (16), que vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição municipal de São Paulo deste ano.

Depois de elogiar a parceria entre estado e prefeitura e dizer que Nunes é comprometido, Tarcísio foi questionado se o eleitor poderia entender que ele iria apoiá-lo.

“Acho que o eleitor pode entender sim. […] É isso, é lógico”, disse.

Eles estiveram juntos no Palácio dos Bandeirantes em um evento para anunciar crédito subsidiado para moradias.

Em entrevista à imprensa, Nunes afirmou que será o responsável por escolher o vice da sua chapa, mas que levará em consideração a opinião de Tarcísio, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos partidos da coligação.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, aliados do prefeito afirmam que a escolha deve ser feita até o limite das convenções. Nunes deve começar a tratar do assunto em março.

Ao falar com a imprensa, Nunes afirmou que sua situação é diferente da de Guilherme Boulos (PSOL), deixando implícito que a escolha de Marta Suplicy como vice foi uma ordem do presidente Lula (PT).

“O nosso momento tem sido o de governar. A eleição está um pouco para frente. Minha situação é bem diferente do meu principal adversário. Eles têm uma pessoa que define o nome e pronto, acabou”, disse.

“No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e tem lideranças importantes, como Bolsonaro e Tarcísio, evidentemente a gente tem que fazer a ação democrática de escutar todo mundo.”

Nunes afirmou que a decisão final sobre o vice será dele, e que o próprio Bolsonaro disse isso a ele. “Mas não vou colocar ninguém que Tarcísio não goste”, brincou.

O governador também afirmou que a questão da vice cabe ao prefeito e que Nunes tem que estar confortável com a escolha, que deve envolver “essa grande frente, essa grande aliança” de partidos.

Questionado sobre o coronel da reserva da PM Mello Araújo, nome que está em alta entre os bolsonaristas para ocupar a vice, Nunes afirmou que esteve com ele duas vezes apenas.

“É um nome que eu sei que tem o apreço do Bolsonaro e do Tarcísio. Mas o presidente não falou nada comigo sobre essa escolha”, disse.

Tarcísio e Nunes ressaltaram o trabalho conjunto do governo e da prefeitura em diversas áreas.