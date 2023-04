Tarcísio diz que sociedade é conservadora e põe Republicanos como alternativa da centro-direita

Segundo ele, a sociedade brasileira é “conservadora, é mais ao centro, mais à direita, preza pela livre iniciativa e pela economia de mercado”

VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (24) que a sociedade brasileira é conservadora e indicou que o seu partido deve se colocar como alternativa da centro-direita, uma vez que há “um vácuo, um espaço aberto” no cenário político.

Ele afirmou que apesar de “o outro campo” ter vencido a eleição presidencial, foi a direita que elegeu mais deputados, governadores e senadores. Segundo ele, a sociedade brasileira é “conservadora, é mais ao centro, mais à direita, preza pela livre iniciativa e pela economia de mercado”.

“Essa voz tem que ser ouvida. Existe uma janela para este partido, para o Republicanos, ocupar esse espaço e se mostrar como uma alternativa de centro-direita, uma alternativa conservadora, uma alternativa pró-mercado, que é isso que a nossa sociedade deseja e é isso que vai trazer a prosperidade para o nosso Brasil”, disse.

O governador participou de convenção nacional da sigla em Brasília. No evento, o presidente do partido, Marcos Pereira, foi reeleito para continuar no comando da legenda pelos próximos quatro anos.

A declaração de Tarcísio ocorreu num momento em que ele disse que o Governo de São Paulo vai apoiar a reforma tributária e trabalhará para que ela seja um “sucesso” -e que o Republicanos terá papel fundamental “nesse desenho de futuro”.

“Não temos medo da tributação no destino, nem poderíamos, porque nós temos o maior mercado consumidor do Brasil. Por mais que a gente perdesse alguma coisa no início, vamos ganhar lá na frente. O equilíbrio e o fim da guerra fiscal é importante para o Brasil.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós não podemos ter regras de ICMS diferentes em cada estado da federação. Ninguém aguenta isso”, continuou.

No mesmo evento, mais cedo, Marcos Pereira sinalizou que a legenda irá trabalhar para ter um candidato à Presidência em 2026.

“Além da aspiração de ampliar solidamente nossas bancadas de deputados estaduais e federais, senadores e eleger novos governadores, vamos trabalhar para que o Republicanos tenha, enfim, o seu próprio candidato a presidente”, disse.