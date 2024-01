Tabata prega ‘superar abismos’ de SP ao lançar candidatura na laje de casa

Tabata anunciou a pré-candidatura em entrevista à Folha de S.Paulo em setembro, quando Boulos já estava colocado como postulante

JOELMIR TAVARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tabata Amaral (PSB) vai usar o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25), aniversário da cidade, para reforçar a defesa de oportunidades iguais para pobres e ricos e tentar furar a polarização entre Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

A deputada federal fará um evento na laje da casa onde cresceu e ainda mora sua mãe, na Vila Missionária (zona sul), numa estratégia para exaltar a imagem de ligação com a periferia e sua origem humilde. Maria Renilda, a Reni, mãe da pré-candidata, vai preparar cuscuz para a festividade.

Entre os convidados estão três colegas de PSB que têm sido citados por Tabata como seus apoiadores de primeira hora: o vice-presidente Geraldo Alckmin que não conseguirá comparecer por questões de agenda, mas deve entrar por vídeo, o ministro Márcio França (Empreendedorismo) e o apresentador José Luiz Datena.

Recém-filiado, Datena é cotado para vice, mas não se comprometeu a ocupar o posto. Célebre pelas desistências de candidaturas, o jornalista repete ter como meta na política se eleger senador em 2026.

Tabata anunciou a pré-candidatura em entrevista à Folha de S.Paulo em setembro, quando Boulos já estava colocado como postulante apoiado pelo presidente Lula (PT) e Nunes buscava o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a reeleição. A tendência é que a disputa entre os padrinhos reedite o embate de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A parlamentar lançará durante o ato um manifesto intitulado “Uma só cidade”. O documento, que antecipa o espírito de seu futuro programa de governo, fala em combater desigualdades e “superar o abismo existente entre os bairros ajardinados do centro e a periferia distante e esquecida”.

Tabata apresentará o texto na forma de um vídeo idealizado pela equipe do marqueteiro Pablo Nobel. A gravação, feita na própria casa e em outros pontos das redondezas, foi dirigida pela cineasta Paula Trabulsi e teve a colaboração do Tomada Periférica, um coletivo audiovisual da região. O roteiro é do publicitário Marcelo Arbex, sócio de Nobel na agência PLTK.

A escolha de um lugar simbólico para o lançamento da pré-candidatura fortalece o protagonismo da zona sul na eleição deste ano.

Boulos vive no Campo Limpo, a cerca de 20 km da casa da família da pessebista. A provável vice dele, a ex-prefeita Marta Suplicy (que se filiará ao PT no próximo dia 2), possui base eleitoral na região. Nunes, da mesma forma, tem reduto importante na área, onde cresceu e se firmou como empresário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tabata mora atualmente em um apartamento na região do Itaim Bibi (também na zona sul), perto do parque Ibirapuera, para facilitar seus deslocamentos para o escritório político, compromissos externos e as viagens a Brasília para as sessões no Congresso.

Ela continua, no entanto, frequentando a casa da família. Todo domingo, vai à missa na Paróquia São Francisco Xavier, a poucos metros do imóvel. Também gosta de comer o cuscuz feito pela mãe, que é baiana —daí a escolha do prato para receber os políticos e aliados nesta quinta.

O terraço que sediará o evento tem grande significado para a deputada. A assessoria dela informou que o espaço é resultado de reformas que foram em parte custeadas com a bolsa mensal de R$ 100 ganha ao ser premiada nas edições de 2005 e 2006 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Tabata também usou o local para terminar de escrever o livro “Nosso Lugar”, que lançou em 2020 sobre sua trajetória e com críticas ao machismo nos espaços de poder. Na época, estava isolada com a família por causa da pandemia de Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A casa também guarda memórias da biografia política da aspirante a prefeita. Foi ali que ela recebeu o então presidenciável Ciro Gomes, em 2018, para o lançamento de sua primeira candidatura a deputada. Ela estava no PDT e era tratada como estrela do partido seria eleita com mais de 264 mil votos.

Ciro almoçou a comida caseira preparada por Reni, subiu as escadas com Tabata para uma sessão de fotos na laje e se disse emocionado com o convite para conhecer o lar da então aliada.

Menos de um ano depois, a relação se tornou indigesta e culminou no rompimento da deputada com o partido por ter votado a favor da reforma da Previdência, quando a orientação partidária era rejeitar o projeto de interesse do governo Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tabata se distanciou de Ciro, que em entrevistas cobrava que ela “deveria ter a dignidade de sair” após ter cometido o que ele considerava um “erro indesculpável”. Na época, o pedetista tomou emprestada de uma música de Djavan a expressão “desgosto de filha” para nomear seu sentimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje presidente municipal do PSB e com o aval da direção nacional para articular sua candidatura a despeito do incômodo de Lula com a presença de Alckmin em um palanque rival, a deputada aposta em uma campanha focada em temas municipais e deficiências da gestão Nunes.

Ela costuma citar em palestras e encontros com potenciais apoiadores e doadores suas experiências como moradora da periferia de onde saiu para estudar com bolsa em Harvard, nos EUA. Também dá exemplos envolvendo a mãe, que é recepcionista e depende de transporte público.

Em movimentações para aproximar Tabata dos eleitores, a campanha lançará nas próximas semanas um podcast em que a pré-candidata faz entrevistas sobre temas da gestão pública e das áreas em que atua, como educação e direitos das mulheres. Ela gravou o episódio de estreia com Alckmin.

Na semana passada, o vice-presidente disse que “será uma honra” apoiar a campanha dela a prefeita.

“Ficarei muito feliz com ela sendo candidata e de poder modestamente ajudá-la”, afirmou, minimizando o antagonismo com o candidato de Lula sob o argumento de que é natural que os partidos apresentem ao eleitor seus projetos no primeiro turno e possam discutir alianças no segundo.

Tabata tem demarcado diferenças com Boulos, a quem já criticou por ter uma visão radical —rótulo também usado pelos adversários à direita e que o psolista busca combater. Nos bastidores, aliados dele dizem que esperam contar com o apoio dela em eventual segundo turno.