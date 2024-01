Web fica furiosa com Thais Fersoza por passar pano para Vinícius

Genteee, tô completamente sem reação em relação á essa entrevista que rolou na madrugada desta quarta-feira (24) no Bate Papo BBB? Vinícius, o quinto eliminado do “Big Brother Brasil 24” foi recebido por Thais Fersoza e Ed Gama para sua primeira entrevista pós eliminação. Só que desta vez, o público sentiu falta daquele diferencial maravilhoso da apresentadora: A língua afiada. E por conta disso, a contratada da Rede Globo acabou sendo criticada.

Tudo indica que essa mudança pode ter sido Vale ressaltar após a polêmica com a irmã de Nizam. Na ocasião, a esposa de Michel Teló chegou a ser esculachada ao vivo pela mesma. Antes mesmo da conversa com Vinícius chegar ao fim, diversos internautas destacaram e detonaram a nova postura da apresentadora.

Uma usuária do X postou que não tem dúvidas que a comunicadora estava retraída e que isso acabou prejudicando o programa. “Mas dá para perceber no rosto da Thais Fersoza que ela queria muito falar. Além disso, a entrevista ficou mega forçada de risos do Ed e sem o real motivo da eliminação”, escreveu a moça.

O jornalista Chico Barney também percebeu isso no desempenho da apresentadora e brincou ao comparar a atração. “Thais Fersoza desligou o modo ‘Brasil Urgente’ e agora o ‘Bate-papo BBB’ está parecendo o ‘Encontro’. Pelo menos até aqui, tranquilidade total para o camarote Vinicius”.

Um outro internauta falou sobre uma possível interferência da produção nas falas de Thais. “Fiquei decepcionado. Mas uma coisa que notei no início do ‘Bate-Papo BBB’f oi a Fersoza enfatizando que a produção que fez o roteiro! Acham que ela foi boicotada de falar a real pela produção?”. Lembrando que a Globo teria curtido o desempenho da apresentadora na entrevista com Nizam e dado aval para ela continuar exatamente da mesma forma.