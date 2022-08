Suspensa por doping, Tandara Caixeta lança candidatura para deputada

A jogadora de vôlei Tandara Caixeta lançou nesta terça-feira (16) candidatura para deputada federal por São Paulo pelo MDB

A jogadora de vôlei Tandara Caixeta lançou nesta terça-feira (16) candidatura para deputada federal por São Paulo pelo MDB. A atleta cumpre suspensão de quatro anos após ser pega no doping.

“Em defesa do nosso Brasil, hoje lanço minha candidatura para Deputada Federal por São Paulo. Ante nenhum pretexto fugi das minhas responsabilidades como brasileira, não será agora que isso irá acontecer”, escreveu Tandara.

“Preciso muito da ajuda de todos vocês para que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. No dia 02 de outubro, para Deputada Federal, Tandara 1511”, acrescentou.

Tandara foi condenada a quatro anos de suspensão pelo TDJ-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) após testar positivo para a substância proibida Ostarina no ano passado. Tandara está impedida de jogar vôlei até 2025, quando terá 37 anos.

A atleta foi avisada do doping na madrugada do jogo semifinal das Olimpíadas de Tóquio. Ela foi obrigada a arrumar as malas e voltar ao Brasil. Sem a oposta, o Brasil perdeu dos EUA na final olímpica e ficou com a medalha de prata.