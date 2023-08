Subordinado de Cid e de Bolsonaro depõe na CPMI

Reis deverá explicar suas mensagens relacionadas aos atos de 8 de janeiro e sua presença na Esplanada dos Ministérios naquele dia

Enquanto o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente-coronel do Exército Mauro Cid é aguardado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Luis Marcos dos Reis, segundo-tenente do Exército, é aguardado na reunião da CPMI dos Atos Golpistas, no Senado, apontado como responsável por movimentação atípica de recursos financeiros que tiveram como destinatário o coronel Cid.

Os parlamentares esperam que Reis responda aos questionamentos acerca das movimentações financeiras mencionadas no relatório do Coaf, além de esclarecer suas atividades, relações e possíveis participações nos casos que estão sendo investigados.

Além disso, Reis também deverá explicar suas mensagens relacionadas aos atos de 8 de janeiro e sua presença na Esplanada dos Ministérios naquele dia. Ele nega ter participado da invasão a prédios públicos, mas reconhece ter estado no local.

Reis é investigado por movimentações financeiras atípicas, esquema de investimento, pagamento de contas de Michelle Bolsonaro, venda de carro para Mauro Cid e suposto envolvimento em esquema de dados falsos nos cartões de vacinas.

Luis Marcos dos Reis será ouvido na condição de testemunha. Em maio, ele foi preso durante as investigações de um esquema de falsificação do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro.