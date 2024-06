STF pode tornar réus irmãos Brazão e delegado envolvidos na morte de Marielle

Nesta terça-feira (18) um grande passo pode ser dado para tentar solucionar o caso da morte da ex-vereadora Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal (STF) decide se Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa vão para o banco de réus, presos desde março.

A Corte julgará uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o julgamento está previsto para acontecer às 14h30. O presidente do colegiado e relator da denúncia é o ministro Alexandre de Moraes.

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal (União-RJ) e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa podem se tornar réus por homícidio e organização criminosa.

Ronald Paulo, conhecido como major Ronald, e Robson Calixto, chamado de Peixe, são acusados apenas por organização criminosa. Ronald é acusado de ter monitorado a rotina de Marielle e Peixe teria fornecido a arma usada no assassinato.

O assassino de Marielle Franco, Ronnie Lessa cumpre pena de prisão e entregou os nomes dos mandantes através de delação.