STF marca novas datas para julgamento de acusados por tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, no próximo dia 6 de maio, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os integrantes do núcleo 4, apontado como o “núcleo da desinformação” na tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado por sete acusados:

Ailton Gonçalves Maraes Barros (capitão reformado do Exército)

Ângelo Martins Denicoli (major reformado do Exército)

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (engenheiro mecatrônico)

Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército)

Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército)

Marcelo Araújo Bormevet (policial federal)

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel reformado do Exército)

Já no dia 20 de maio, o STF julgará a denúncia contra o núcleo 3, classificado como responsável pelas “ações táticas”. O grupo é composto por 12 militares, incluindo o policial federal Wladimir Matos Soares e oficiais de diferentes patentes, entre eles:

Generais Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira e Nilton Diniz Rodrigues

Coronéis Bernardo Romão Correa Netto, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior

Tenente-coronéis Cleverson Ney Magalhães, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, ainda não definiu a data de julgamento do núcleo 5, composto apenas pelo blogueiro Paulo Figueiredo Filho, apontado como responsável pelos “desdobramentos da desinformação”.

Com informações do jornal O Estado de São Paulo