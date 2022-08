STF forma maioria por reajuste de 18% a magistrados; salário de ministros iria a R$ 46 mil

Com isso, a área técnica do Supremo formulou a proposta de aumento, no qual os valores dos vencimentos básicos serão reajustados em 18%

José Marques

Brasília, DF O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria em sessão administrativa nesta quarta-feira (10) para enviar ao Legislativo uma proposta que eleva a remuneração da magistratura em 18% até julho de 2024. Leia também MDB gaúcho entra na campanha de Eduardo Leite dividido e de olho em 2026

Terapeuta do “Cabeção”, da Malhação, fala sobre acompanhamento

Trump sugere que FBI pode ter ‘plantado’ evidências durante busca à sua casa

Agosto Dourado: a importância do leite materno e a rede de apoio Caso seja aprovada pelos parlamentares, o salário de um ministro do Supremo, teto do funcionalismo, chegaria a R$ 46,3 mil. Atualmente, o vencimento mensal dos integrantes da corte é de R$ 39,3 mil. Os ministros também formaram maioria para aprovar um aumento aos servidores no mesmo percentual e período. Até as 12h, sete ministros votaram de forma favorável ao aumento, pleiteado pelas associações de magistrados e pelos sindicatos dos servidores. A sessão foi fechada ao público e imprensa e ainda não foi divulgado quais ministros votaram a favor da proposta –isso só acontecerá ao fim da discussão. Em tese, ainda é possível que algum ministro peça mais tempo para análise e paralise a votação.

Relatório apresentado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, aos demais ministros, aponta que as entidades relatam perdas inflacionárias superiores a 30% desde o último reajuste. Os sindicatos de servidores vêm fazendo manifestações frequentes em frente ao prédio do Supremo nos últimos meses. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Fux firma que estudos iniciados no primeiro semestre e realizados em conjunto com os demais tribunais superiores “apontaram a possibilidade de implementação de percentuais próximos de 9% em 2023 e mais 9% em 2024, incluindo servidores e magistrados”. Com isso, a área técnica do Supremo formulou a proposta de aumento, no qual os valores dos vencimentos básicos e dos cargos e das funções comissionaras serão reajustados em 18%, em quatro parcelas não cumulativas, sendo a primeira em abril de 2023 e a última em julho de 2024. O último aumento do salário de magistrados foi aprovado em 2018 e o dos servidores em 2016. Ao marcar a sessão, o Supremo informou que, numa eventual proposta aprovada, o aumento deverá ser pago com valores do próprio Poder Judiciário, sem necessidade de repasses. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Além do aumento salarial, o tribunal formou maioria para aprovar a proposta de orçamento do Supremo para 2023, de R$ 850 milhões, que inclui uma recomposição da inflação de 10,9% em relação ao orçamento de 2022, que foi de R$ 767 milhões.