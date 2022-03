Sonia Guajajara anuncia pré-candidatura a deputada federal

A pré-candidatura faz parte da campanha Chamado pela Terra, que deseja fortalecer a presença de mulheres indígenas nas eleições de 2022

MÔNICA BERGAMO

São Paulo, SP

A líder indígena Sonia Guajajara anuncia nesta quinta (31) a sua pré-candidatura a deputada federal pelo estado de São Paulo. Artistas, ambientalistas e apoiadores da causa indígena participam do evento, que será realizado no Cuia Café e Restaurante, na livraria Megafauna, no centro de São Paulo.

Guajajara ​foi candidata a vice-presidente pelo PSOL, em 2018, na chapa de Guilherme Boulos. Ela é atualmente coordenadora executiva da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pela Amazônia).

A pré-candidatura faz parte da campanha Chamado pela Terra, que deseja fortalecer a presença de mulheres indígenas nas eleições de 2022. A proposta é conseguir maior representatividade no Congresso -hoje Joenia Wapichana é a única mulher indígena a ocupar uma cadeira de deputada federal.