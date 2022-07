Software usado por Obama e Oprah vai unir casal Moro na campanha

O ex-juiz disputará o Senado pelo Paraná, e sua participação na campanha da mulher é considerada fundamental para alavancar as chances

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Mesmo disputando eleições em estados diferentes, Sergio e Rosângela Moro vão investir na imagem conjunta do casal em suas respectivas campanhas.

Para isso, a equipe que cuida do marketing da mulher do ex-juiz, que disputa vaga de deputada federal por São Paulo, pretende utilizar um software que “coloca” duas pessoas em locais diferentes no mesmo ambiente.

A ferramenta, chamada Aximmetry, foi utilizada em uma entrevista em 2020 da apresentadora americana Oprah Winfrey, que estava na Califórnia, com o ex-presidente Barack Obama, em Washington. O software juntou ambos num mesmo ambiente, como se estivessem frente a frente, em uma sala com lareira.

O ex-juiz disputará o Senado pelo Paraná, e sua participação na campanha da mulher é considerada fundamental para alavancar as chances dela. O inverso também é verdadeiro, com Moro investindo na imagem de pai de família, tendo Rosângela a seu lado.

Como as agendas de campanha não permitirão muitos contatos presenciais nos próximos meses, a solução são os encontros virtuais.

“O sobrenome Moro hoje representa uma força nacional, é importante que os dois estejam juntos na campanha”, diz o publicitário Ricardo Bergamo, responsável pela campanha de Rosângela.