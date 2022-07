Sunak e Truss lideram votação e decidirão quem será o novo premiê do Reino

Sunak liderou a disputa de hoje, com 137 votos, seguido por Truss, que obteve 113, e por Penny Mordaunt, com 105

O Partido Conservador, sigla no governo do Reino Unido, realizou nesta quarta-feira, 20, a quinta votação interna para escolher seu novo líder, após o anúncio de que o primeiro-ministro Boris Johnson deixará o posto e, consequentemente, o cargo de premiê. Agora, decidirão a disputa os dois nomes mais votados, o ex-ministro do Tesouro Rishi Sunak e Liz Truss, ministra das Relações Exteriores.

Sunak liderou a disputa de hoje, com 137 votos, seguido por Truss, que obteve 113, e por Penny Mordaunt, com 105. Agora, os dois primeiros decidem quem será o próximo premiê. Segundo a emissora BBC, membros do partido pelo país devem votar em um dos dois nomes, a partir do dia 22. O vencedor deverá ser anunciado em 5 de setembro, após a votação dos cerca de 160 mil integrantes do Partido Conservador.

Estadão conteúdo