‘Sociedade levanta sua voz em defesa da democracia’, afirma Simone Tebet

Candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) afirmou que o evento de leitura das cartas em defesa do Estado de Direito

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF

A senadora e candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) afirmou que o evento de leitura das cartas em defesa do Estado de Direito significa que a sociedade está levantando sua voz em defesa da democracia.

A candidata, que assinou a carta, também reafirmou que tem compromisso com a democracia e que sua candidatura representa esse ideal.

“Estado de Direito sempre! No dia do estudante, no histórico dia 11 de agosto, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia”, escreveu em rede social.

“Tenham certeza do meu compromisso. Minha candidatura representa exatamente isso: democracia sempre. Tolerância, paz e respeito”, completou.