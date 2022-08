Em dia de manifesto, Bolsonaro se reúne com candidatos do PP e recebe apoio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu candidatos a senador, vice-governador e a governador do PP para um café da manhã

MARIANNA HOLANDA

SÃO PAULO, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu na manhã desta quinta-feira (11) candidatos a senador, vice-governador e a governador do PP para um café da manhã no Palácio da Alvorada.

Segundo o senador e candidato a governador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Heinze, a reunião teve objetivo de demonstrar apoio deles ao presidente e vice-versa.

“Fomos levar apoio a ele”, disse Heinze. “Ele disse que recebe nosso apoio e vai nos apoiar também, respeitando as diferentes posições nos estados”. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro tem duplo palanque, com dois candidatos ao governo. Além de Heinze, o ex-ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni (PL) também concorre ao posto.

O senador disse à Folha que, apesar de o encontro ter ocorrido na mesma manhã em que é lida a carta na USP, o manifesto não foi mencionado no Alvorada. “Isso é uma pauta da esquerda”, afirmou.

Depois do café da manhã com os candidatos, Bolsonaro seguiu para o Planalto, onde tem reunião às 10h30 com o ministro da Justiça, Anderson Torres.