Sobe para 763 número de presos por participarem de atos golpistas no DF

Seape-DF divulgou nova lista de pessoas presas por participarem dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) divulgou nova lista de pessoas presas por participarem dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes em Brasília no último domingo, 8. Até as 11h desta quarta-feira, 11, eram 763 pessoas.

A divulgação por meio de lista está sendo feita devido ao alto número de pessoas presas e à dificuldade de realizar comunicações individuais. “Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas”, afirma a Seape.

De acordo com informações do Ministério da Justiça, cerca de 1 500 pessoas foram detidas desde domingo e foram conduzidas à Polícia Federal para serem ouvidas. Dessas, 599 foram liberadas, após identificação, “por questões humanitárias”.

Estadão Conteúdo