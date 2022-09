Site com nome de Bolsonaro mostra mensagens de ódio de bolsonaristas

Apesar das mudanças na página inicial, o restante do site segue repleto de textos criticando falas e ações de Bolsonaro

Na semana passada, um site com nome de Bolsonaro foi utilizado para fazer críticas ao presidente. Antes, o site era utilizado para divulgar ações do governo, mas após vencer o período do domínio, foi comprado por opositores, que mantiveram o nome. Na ocasião, Anderson Torres, o ministro da Justiça, abriu um inquérito policial para apuração dos fatos, afirmando que o portal se tornou um crime contra a honra do Presidente.

O site começou a receber diversas mensagens de ódio e ameaças, e o dono do domínio, um empresário do ramo de papelão, decidiu atualizar a página inicial. Antes, a capa era uma ilustração de Jair com a faixa presidencial e a suástica no braço, além do texto ‘Ameaça ao Brasil’.

Agora, bolsonaristas conseguiram recuperar parte do site, utilizando a página incial para publicar mensagens de ódio e ameaças. Foram mais de 20 prints.

No próprio site, o administrador decidiu responder ao ódio com o recado: “Para cada mensagem de ódio, há 50 mensagens de incentivo e apoio. A intimidação não cala uma nação. Não estamos sozinhos.”

Apesar das mudanças na página inicial, o restante do site segue repleto de textos criticando falas e ações de Bolsonaro, mostrando aos leitores as polêmicas envolvendo a democracia, corrupção, pandemia e outras coisas mais.