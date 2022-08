Domínio com nome de Bolsonaro é usado para críticas ao presidente

O Planalto ainda não se manifestou sobre o acontecimento. Segundo a agenda presidencial, Bolsonaro está em Foz do Iguaçu nesta manhã

O site ‘www.bolsonaro.com.br‘, que antes era usado para divulgar ações do governo de Bolsonaro, está sendo usado para publicar críticas ao atual presidente. Isso aconteceu porque o domínio do site foi comprado por outro usuário, que resolveu usar a página contra o político.

Antes, o portal era usado para divulgar notícias e vídeos de Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Agora, entretanto, logo na página inicial, é mostrada uma imagem comparando o presidente ao ditador Adolf Hitler, líder do Partido Nazista. A capa é uma ilustração de Jair com a faixa presidencial e a suástica no braço, além do texto ‘Ameaça ao Brasil’.

Reprodução

E ao navegar pela página, o leitor pode entrar em diversos tópicos do que o novo dono do site chamou de ‘O plano para subverter o poder’. Cada um dos tópicos é ilustrado com uma espécie de meme envolvendo Bolsonaro.

Reprodução

Textos criticando falas e ações de Bolsonaro preenchem o site, mostrando aos leitores as polêmicas envolvendo a democracia, corrupção, pandemia e outras coisas mais.

Até o momento, o Planalto não se manifestou sobre o acontecimento. Segundo a agenda presidencial, Bolsonaro faz uma visita técnica às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai na manhã desta quarta-feira (31).