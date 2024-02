Sindicato distribui cartilha com orientações de greve

“A greve é instrumento coletivo de pressão, de forma que o acatamento é fundamental para sua eficácia”, explica o documento

O governo federal irá se reunir, nesta quarta-feira (28), com a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) para tratar sobre o reajuste salarial de servidores do Executivo Federal. No primeiro encontro do ano, será apresentada uma contraproposta aquela apresentada pela bancada sindical.

Em preparação para a reunião, a confederação elaborou e divulgou uma cartilha descrevendo os direitos de greve no serviço público e de negociação coletiva. O encontrou acontecerá na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit).

“A greve é instrumento coletivo de pressão, de forma que o acatamento das deliberações da assembleia e do comando de greve é fundamental para sua eficácia”, explica o documento.

Entre os pontos destacados na cartilha, está a necessidade de convocação de toda a categoria, convocar Assembleia Geral para deliberação sobre a greve, notificar formalmente com antecedência a Administração e os usuários dos serviços públicos.