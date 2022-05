Simone Tebet se pronuncia após Doria retirar candidatura à presidência

Confira a nota divulgada pela senadora, a respeito da renúncia da candidatura de João Doria ao cargo de presidente da República

A assessoria da senadora Simone Tebet (MDB) divulgou nota nesta segunda (23), em resposta ao discurso de renúncia da candidatura de João Doria ao cargo de presidente da República.

Na mensagem, a senadora elogiou a atuação política de Doria no comando do governo do estado de São Paulo. Além disso, pediu a união do trabalho para a reconstrução do país.

Confira abaixo a nota da senadora:

“Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado.

Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida.

Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo.

O Brasil é maior do que qualquer projeto individual.

Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático.

Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco.

Vamos aguardar a decisão das direções partidárias.

Vamos continuar nossa Caminhada da Esperança.

Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e política.

O povo tem pressa e precisamos semear esperança”.

A cúpula tucana pretendia retirar a candidatura de Doria, para consolidar o nome da senadora Simone Tebet (MDB) como candidata da terceira via.

O PSDB manteve o diálogo com o MDB e o Cidadania, com o objetivo de lançar uma candidatura única ao cargo da Presidência da República. A estratégia se popularizou como ‘Terceira Via’, pois seria uma alternativa para a disputa com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o ex-presidente Lula (PT).