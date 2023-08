Silvinei Vasques é esperado em Brasília ainda hoje

Além de ter sido preso preventivamente, o ex-diretor da PRF também teve ceulares, computador e passaporte apreendidos

Preso preventivamente no início desta quarta-feira (9), em Florianópolis-SC, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques deve ser transferido para Brasília ainda hoje. Ele foi alvo da Operação Constituição Cidadã, que investiga uma possível interferência no segundo turno das eleições de 2022.

Além de ter sido preso preventivamente, o ex-diretor da PRF também teve ceulares, computador e passaporte apreendidos. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a PRF realizou operações de blitz que dificultaram a movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula (PT) tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto. Silvinei já havia declarado voto para o então presidente. De acordo com a investigação, os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano.