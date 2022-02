Sérgio Moro repudia violação da soberania Ucraniana após ataques russos

“Repudio a guerra e a violação da soberania da Ucrânia. A paz sempre deve prevalecer”, disse

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Sergio Moro, foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira repudiar os ataques russos contra a Ucrânia. “Repudio a guerra e a violação da soberania da Ucrânia. A paz sempre deve prevalecer”, disse.

Nesta quinta-feira a Rússia atacou a Ucrânia com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv, e outras cidades no centro e no leste europeu depois que o presidente Vladimir Putin autorizou uma operação militar na região. Também foram registradas explosões nas cidades portuárias de Kiev e Mariupol.