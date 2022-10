Senador Giordano, suplente de Major Olímpio, participa de reunião com Lula

Em sua fala, Giordano afirmou que está “muito feliz” de estar “junto nesse projeto” e disse que irá se engajar na campanha

Victoria Azevedo

São Paulo, SP

O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) participa de reunião na tarde desta quarta-feira (5) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senadores e governadores em exercício e eleitos no último domingo (2).

Giordano é suplente do senador Major Olímpio, morto em 2021 por Covid-19.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) explicou, no começo do encontro, que a reunião desta quarta serve para “arregimentarmos o time” do petista na corrida eleitoral, com lideranças que estão engajadas na campanha desde o primeiro turno e com “quem está vindo aqui pela primeira vez”.

“Saudar alguns que estão se incorporando à Frente Brasil da Esperança agora. Quero saudar mais uma vez o senador Giordano, aqui de São Paulo, seja bem-vindo”, disse Randolfe.

Em sua fala, Giordano afirmou que está “muito feliz” de estar “junto nesse projeto” e disse que irá se engajar na campanha por meio de suas redes sociais e com apoio de deputados federais aliados.

“Vou colocar eles para trabalhar e engajar o bem social para o nosso país. Independentemente de partido, o nosso Brasil merece. O Brasil é nosso, o Brasil é único, ele é do povo brasileiro”, disse.