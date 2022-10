Confira os 5 looks mais icônicos do aniversário de Giovanna Ewbank

Nesta terça-feira (04), a atriz, modelo e apresentadora Giovanna Ewbank, fez uma festa em comemoração aos seus 36 anos, junto com seu amigo Léo Fuchs. E adivinhem qual foi o tema escolhido para o evento? Isso mesmo, a gata reviveu a nostalgia dos anos 2000. Porém, além de toda a decoração, que ficou incrível, os convidados serviram tudo com looks bafônicos e cheios de referências.

Lógico que vamos começar falando de uma das donas da festa. Gio estava perfeita usando um conjunto de mini saia rosa e uma botona branca. Isso sem contar o famoso penteado de Yorkshire com um laço da mesma cor do conjunto e o casaco de pelos que compôs o seu look.

Bruna Marquezine, que com toda certeza é um dos maiores exemplos de estilo no Brasil, e claro que entregou tudo com o seu look na festa. A maravilhosa usou um look todo prateado com estampa de oncinha, que ficou incrível.

Fugindo um pouco do óbvio, outra convidada que arrasou em seu look, foi a atriz Carolina Dieckmann, que se fantasiou de diabinha para comparecer ao evento. Tem fantasia mais anos 2000 que essa? Claro que não!

Em meio tantas mulheres gatas, não poderia deixar de trazer um galã também, não é mesmo? E para mim, o vencedor da noite foi o ator Emílio Dantas, que abusou dos estilo despojado e dos acessórios, me trazendo à memória um estilo que era muito comum de se ver em rappers e skatistas da época.

E com toda certeza ela não poderia estar fora desta lista. A atriz Deborah Secco foi inspirada em uma das personagens mais icônicas das telinhas nos 2000, mais especificamente, sua personagem na novela Celebridade, a memorável Darlene.