Senado atropela o Supremo na questão das drogas

O placar dilatado na CCJ indica que a tendência é de aprovação da PEC nos plenários, tanto do Senado quanto da Câmara

Ao aprovar por larga margem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a Proposta de Emenda Constitucional que criminaliza o porte de qualquer quantidade de droga, o Senado atropelou o Supremo Tribunal Federal (STF), onde há um julgamento em curso sobre o mesmo tema.

A PEC aprovada na CCJ com 23 votos favoráveis e apenas quatro contrários vai na direção oposta do que parece ser a tendência do Supremo, onde a maioria até agora é favorável à descriminalização até determinada quantidade.

O placar dilatado na CCJ indica que a tendência é de aprovação da PEC nos plenários, tanto do Senado quanto da Câmara. E indica que esse deverá ser o comportamento do Congresso toda vez que houver a discussão de temas que envolvam moral, costumes e segurança. Essa é a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.