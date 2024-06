Senado aprova nome de Mauro Campbell para corregedor nacional de Justiça

THAÍSA OLIVEIRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Senado aprovou nesta quarta-feira (19) a indicação do ministro Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), para o cargo de corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) até 2026. O mandato do correger atual, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, termina em agosto.

O plenário também aprovou a indicação do advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Ele vai ocupar a vaga destinada à advocacia aberta com a aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira.