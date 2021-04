Sem máscara, Bolsonaro visita comunidades em Brasília neste sábado e causa aglomeração; veja vídeo

A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, postou em sua conta do Instagram duas fotos de Bolsonaro, sem a proteção no rosto, no Sol Nascente, posando com apoiadores e tomando café na casa de moradores

O presidente Jair Bolsonaro foi na manhã deste sábado à Ceilândia e ao Sol Nascente, regiões administrativas do Distrito Federal, onde, sem máscara, visitou moradores e uma feira coberta, causando aglomerações. O compromisso não estava na agenda oficial de Bolsonaro nem foi confirmado pela sua assessoria de imprensa. Vídeos e imagens do presidente no local, no entanto, foram divulgadas nas redes sociais.

A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, postou em sua conta do Instagram duas fotos de Bolsonaro, sem a proteção no rosto, no Sol Nascente, posando com apoiadores e tomando café na casa de moradores.

Em vídeos divulgados no Twitter, Bolsonaro aparece ainda provocando aglomeração na tradicional Feira da Ceilândia. O presidente posou para fotos em sua moto, sem a máscara, e cercado de apoiadores.

Sem máscara, o presidente Bolsonaro passeou e causou aglomeração na Feira Central de Ceilândia, na manhã deste sábado (24). pic.twitter.com/2mAvJRzVIN — Douglas Protázio (@douglasprotazio) April 24, 2021

Em entrevista à TV A Crítica, em Manaus (AM), na sexta-feira, 23, Bolsonaro disse que não pode ficar só dentro do Palácio do Alvorada, onde reside, em Brasília. Na visita à capital amazonense, Bolsonaro também não usou máscara, causou aglomerações e posou pra fotos. “Eu converso com o povo. Amanhã vou estar na rua de novo. A imprensa ao invés de me acompanhar e dizer o que está acontecendo, quando me acompanhava no passado era para dizer ‘tá sem máscara’. Tá de sacanagem”, afirmou. “Não posso ficar no Palácio da Alvorada, comendo bem, tem tudo lá dentro, e vendo o povo lá fora se virar. Não posso fazer isso. Eu estou sempre no meio do povo.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma entrevista, o presidente chegou a dizer que as Forças Armadas podem ir às ruas caso haja um “caos” no Brasil. “O que eu me preparo, não vou entrar em detalhes, um caos no Brasil. Essa política de lockdown, quarentena, fique em casa, toque de recolher, isso é um absurdo. Se tivermos problema, temos plano de como entrar em campo”, afirmou o presidente, contrariando os especialistas que defendem as medidas de isolamento social para reduzir a propagação do coronavírus. “Tenho falado, falo ‘meu’ pessoal fala que não, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. O nosso Exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição, o direito de ir e vir, o direito a culto religioso”, completou.

Viagens

Neste sábado, a assessoria do presidente informou que ele viaja à Bahia na segunda-feira, 26, para evento de entrega de 26 quilômetros de duplicação da BR-101, entre Feira de Santana (BA) e Divisa BA/SE. Bolsonaro percorrerá 1.363 km de Brasília até a região para a inauguração do trecho, equivalente, em São Paulo, por exemplo, a pouco mais da distância do centro da cidade até o Autódromo de Interlagos.

Estadão Conteúdo