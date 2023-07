“Sem ela, o país não avança”, diz Lira sobre a reforma tributária

Lira afirmou que os textos estão sendo discutidos para que seja feito o melhor para todos, e que serão votados quando chegarem ao consenso

Por meio de seu Twitter, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, voltou a falar sobre a reforma tributária, que está sendo discutida com parlamentares durante toda essa semana e deve ser votada até esta sexta-feira (7).

“O Brasil precisa de uma nova legislação tributária. Sem ela, o país não avança. O momento é de diálogo e de acolhermos as sugestões de governadores, prefeitos e da sociedade. Não vamos transformar a reforma tributária numa batalha política-partidária e nem aproveitá-la para ganhar uma notoriedade momentânea. O Brasil é maior do que todos nós! Hoje vou continuar trabalhando para a Câmara dos Deputados aprovar o PL do Carf, o do arcabouço fiscal e a PEC da reforma tributária até sexta-feira”, escreveu ele na rede social.

Lira ainda afirmou que os textos estão sendo discutidos para que seja feito o melhor para todos, e que serão votados quando forem chegando a consensos.