Segundo amiga, vereadora foi morta por não querer pagar as contas do namorado

A principal suspeita é de que a vereadora tenha sido vítima de feminicídio por Rickson, seu namorado, que se suicidou em seguida

Na última sexta-feira (3), o corpo de Yanny Brena, presidente da Câmara municipal de Juazeiro do Norte foi encontrado em sua residência, no interior do Ceará. O corpo de seu namorado, Rickson Pinto, também estava sem vida no local.

Em depoimento à polícia, uma amiga da Yanny afirmou que a vereadora havia expressado que não queria mais arcar com as despesas de seu namorado. Por isso, a principal suspeita é de que ela tenha sido vítima de feminicídio por Rickson, que se suicidou em seguida. Além disso, a polícia apura se Yanny tentou terminar o relaxionamento com o namorado dias antes.

“Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse a amiga à polícia.

Além de vereadora pelo PL e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny era médica. Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações. O casal estava junto desde 2020, e uma fonte da polícia afirmou à TV Verdes Mares Cariri que ela tentava encerrar o relacionamento desde o final de fevereiro, mas ele não aceitava o término.

A investigação mostrou que o corpo da vereadora tinha marcas de agressão e de defesa, o que aponta uma luta corporal. Segundo a polícia, Rickson colocou uma corda em seu pescoço para tentar forjar um suicídio.