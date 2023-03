Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte-CE é achada morta em casa

A assessoria da vereadora informou que Yanna não presidiu a sessão de ontem (2) e não entrou em contato com ninguém para explicar a ausência

Yanny Brena, presidente da Câmara municipal de Juazeiro do Norte, foi encontrada morta em sua residência, no interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira (3). O corpo de seu namorado, Rickson Pinto, também foi encontrado no local.

A parlamentar tinha 26 anos e era irmã do deputado federal Yuri Paredão. Ela foi eleita para presidir a Câmara em novembro do ano passado, e ficaria no cargo até o final de 2024.

Equipes da Perícia Forense chegaram à residência por volta das 9h da manhã de hoje, e ainda não há informações sobre o caso. A empregada doméstica que trabalha na casa foi a primeira a encontrar os corpos e a comunicar as autoridades.

A assessoria da vereadora informou que Yanna não presidiu a sessão de ontem (2) e também não entrou em contato com ninguém para explicar a ausência.