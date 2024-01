Secretário propõe Nobel da Paz para padre Júlio Lancellotti

O prêmio é dado às pessoas que mais contribuíram com a manutenção da paz no mundo. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel

O fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) e atual secretário de Segurança de Diadema, na Grande São Paulo, Benedito Mariano, propôs, nessa segunda-feira (22), uma campanha para que o padre Júlio Lancellotti receba o Nobel da Paz.

Em encontro com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, Benedito ainda sugeriu que a campanha seja uma parceria com o governo federal, de maneira que o chefe da pasta solicitasse uma audiência com o papa Francisco para buscar apoio.

O prêmio é dado às pessoas que mais contribuíram com a manutenção da paz no mundo. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel.