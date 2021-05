Secretária reafirma críticas à Fiocruz: ‘eles tem um pênis na porta’

“Esse áudio foi uma resposta a um colega e houve um vazamento […] Nessa época, isso era constatação de fatos”, confirmou a secretária

Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, nesta terça-feira (25), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, sobre a opinião dela a respeito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Na ocasião, a secretária afirmou que se trata de “uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora, no Brasil.” Em seguida, o senador apresentou um áudio em que a secretária tece críticas sobre a fundação. Posteriormente, ela confirmou a veracidade do áudio e disse manter a opinião.

“Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. É um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram, através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda, a saúde do País”, diz a secretária no áudio.

“A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz?”, questionou Randolfe.

“Esse áudio foi uma resposta a um colega e houve um vazamento […] Nessa época, isso era constatação de fatos”, confirmou a secretária.

“Em algum momento, da história da Fiocruz, teve um órgão reprodutor masculino na porta”, questionou novamente Randolfe.

“Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade”, confirmou Mayra.