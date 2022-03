Saída de Moro do Podemos para desistir de candidatura é algo contraditório, diz Alvaro Dias

O senador diz que foi pego de surpresa pelo noticiário dando conta da mudança de rota do ex-ministro da Justiça

Fábio Zanini

Um dos principais aliados de Sergio Moro no Podemos, o senador Alvaro Dias (PR) diz ser “contraditória” a filiação do ex-juiz ao União Brasil, que deve ser anunciada ainda nesta quinta-feira (31).

“Acho contraditório, especialmente se for para desistir da candidatura presidencial e e disputar mandato de deputado federal, como está sendo dito. Para desistir da candidatura não há necessidade de mudança de partido”, afirmou Dias.

O senador diz que foi pego de surpresa pelo noticiário dando conta da mudança de rota do ex-ministro da Justiça. Até porque nesta quinta-feira (31) conversou com Moro pela manhã e nada foi mencionado pelo ex-juiz.

“Falei com ele antes das 8h da manhã, mas apenas sobre as conversas para trazer o União Brasil para a aliança. Não me informou nada sobre sair do partido. Parece ser uma coisa repentina, talvez em razão da pressão do prazo de filiação”, afirmou Dias.

Ele disse que, caso a saída de Moro seja confirmada, o Podemos deverá discutir novamente qual caminho tomar na eleição presidencial, se ter nome próprio ou apoiar alguém de outra legenda.