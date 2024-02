Saiba quem entra e quem sai do Ministério da Justiça sob Lewandowski

Durante seu discurso, Lewandowski prometeu foco na segurança pública e falou da importância de combater o crime organizado

RAQUEL LOPES E MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Ricardo Lewandowski tomou posse como titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quinta-feira (1°), em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na presença do presidente Lula (PT) e de seu agora antecessor na pasta Flávio Dino.

Das 9 secretarias do Ministério da Justiça sob Lewandowski, 5 seguem ocupadas por pessoas da equipe de Dino. O comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também se mantiveram inalterados.

Durante seu discurso, Lewandowski prometeu foco na segurança pública e falou da importância de combater o crime organizado, os delitos digitais e as milícias, além de enaltecer a presença dos antigos colegas de Supremo.

Veja quem entra e quem sai do ministério.



Ministro

Sai: Flávio Dino

Entra: Ricardo Lewandowski, que foi ministro do STF de 2006 a 2023 e ficou conhecido por atuar de maneira alinhada aos governos petistas, o que o cacifou para ser escolhido pelo presidente Lula (PT) para a Justiça

Secretaria Executiva

Sai: Ricardo Cappelli

Entra: Manoel Carlos de Almeida Neto, que já foi assessor de Lewandowski, de quem é próximo há mais de duas décadas, e teve por ele o nome defendido para a penúltima vaga aberta no STF

Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública)

Sai: Tadeu Alencar

Entra: Mário Sarrubbo, procurador-geral de Justiça de São Paulo desde 2020 e membro do Ministério Público de São Paulo desde 1989

Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais)

Sai: Rafael Velasco

Entra: André Garcia, que foi secretário de Segurança Pública e também secretário da Justiça do Espírito Santo

Saju (Secretaria de Acesso à Justiça)

Sai: Marivaldo Pereira, que passa a ocupar o cargo de secretário-executivo adjunto da pasta

Entra: Sheila de Carvalho, que é advogada e já atuava na pasta como presidente do Comitê Nacional para os Refugiados

Senajus (Secretaria Nacional de Justiça)

Sai: Augusto Botelho

Entra: Jean Uema, que integrou a equipe do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele coordenava a assessoria especial da pasta

Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor)

Permanece: Wadih Damous, que já atuou como advogado e foi deputado federal pelo Rio de Janeiro

Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos)

Permanece: Marta Machado, que é graduada em direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em filosofia e teoria do direito

Sal (Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos)

Permanece: Elias Vaz, que é formado em direito e foi vereador por Goiânia e deputado federal por Goiás

Sedig (Secretaria de Direitos Digitais)

Permanece: Estela Aranha, que é advogada há 20 anos, com atuação em direito público, regulação, tecnologia, privacidade e proteção de dados

Polícia Federal

Permanece: Andrei Passos, que já atuou como delegado da PF e ocupou o posto de coordenador da equipe de segurança de Lula na campanha eleitoral

Polícia Rodoviária Federal

Permanece: Fernando Oliveira, que é policial rodoviário federal há 30 anos. Foi superintendente da PRF no Maranhão, assessor parlamentar e assessor do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão