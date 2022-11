Saiba quem deve presidir STF e TSE sob Lula e quando cada ministro se aposenta

O ministro Ricardo Lewandowski será o primeiro a sair STF e abrir vaga para nova indicação do presidente eleito Lula (PT)

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP

O ministro Ricardo Lewandowski será o primeiro a sair STF (Supremo Tribunal Federal) e abrir vaga para nova indicação do presidente eleito Lula (PT). Ele completa em maio 75 anos, idade em que os juízes precisam se aposentar compulsoriamente.

Em outubro, será a vez de Rosa Weber, atual presidente do tribunal, chegar à idade-limite para atuar no Supremo. Essas são as únicas duas vagas que Lula poderá preencher nos seus quatro anos de mandato, caso nenhum outro ministro decida antecipar a aposentadoria.

QUEM DEVE COMANDAR O STF NO 3º MANDATO DE LULA?

A praxe é que o tribunal escolha o ministro mais antigo que ainda não foi presidente

2023 – Rosa Weber e Luís Roberto Barroso

2024 – Luís Roberto Barroso

2025 – Luís Roberto Barroso e Edson Fachin

2026 – Edson Fachin

E O TSE? Tribunal tem rodízio na presidência entre integrantes do Supremo

2023 – Alexandre de Moraes

2024 – Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia

2025 – Cármen Lúcia

2026 – Cármen Lúcia e Kassio Nunes Marques



PRÓXIMAS APOSENTADORIAS NO SUPREMO

GOVERNO LULA (2023-2026) Ricardo Lewandowski (mai.23) Rosa Weber (out.23)

GOVERNO 2027-2030 Luiz Fux (abr.28) Cármen Lúcia (abr.29) Gilmar Mendes (dez.30)

GOVERNO 2031-2034 Edson Fachin (fev.33) Luís Roberto Barroso (mar.33)

GOVERNO 2039-2042 Dias Toffoli (nov.42)

GOVERNO 2043-2046 Alexandre de Moraes (dez.43)

GOVERNO 2047-2050 Kassio Nunes Marques (mai.47) André Mendonça (dez.47)