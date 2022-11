Caixa volta a liberar empréstimo consignado do Auxílio Brasil

O empréstimo foi suspenso antes do segundo turno, após recomendação do TCU, e seguiu bloqueado após a eleição

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP

A Caixa Econômica Federal volta a liberar, a partir das 7h desta segunda-feira (14), o crédito consignado do Auxílio Brasil. O empréstimo foi suspenso antes do segundo turno, após recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União), e seguiu bloqueado após a eleição, para processamento da folha de pagamento do benefício.

Segundo a Caixa, a suspensão deverá ocorrer todos os meses, quando a Dataprev (empresa de tecnologia do governo federal) for preparar o pagamento mensal do auxílio. A quantidade de dias em que haverá suspensão e as datas exatas, porém, não estão definidas.

COMO FUNCIONA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO AUXÍLIO BRASIL

O consignado é um crédito descontado direito do benefício. Com isso, todos os meses, o beneficiário recebe valor menor, até que pague o empréstimo. Pelas regras aprovadas, é possível emprestar até 40%, o que dá um limite de R$ 2.569,34, em 24 vezes. O valor máximo mensal a ser pago é de R$ 160.

Os R$ 160 são descontados sobre o benefício-base, de R$ 400 -e não sobre os R$ 600 que, segundo medida do governo Bolsonaro, seriam pagos somente até dezembro- o que faz com que o beneficiário receba apenas R$ 240 por mês.

Embora o crédito consignado tenha juros baixos, o empréstimo ligado ao Auxílio Brasil é 87% mais caro que o crédito para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A menor taxa mensal é a oferecida pela Caixa, de 3,45% ao mês.

A taxa de juros é limitada a 3,5% ao mês, o que dá 51,11% ao ano. Embora limitada pelo governo, a taxa de juros do empréstimo do Auxílio Brasil é maior do que a do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, de até 2,14% ao mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BENEFICIÁRIOS RECLAMAM DE DESCONTO INDEVIDO

Beneficiários do Auxílio Brasil que não pediram o empréstimo estão reclamando de desconto indevido de parcela. Além disso, a quem realmente fez a contratação, o contrato informa que o primeiro pagamento seria em dezembro, mas a cobrança já está sendo feita em novembro.

Nesta quinta (10), a Caixa anunciou que vai cancelar o empréstimo indevido. Para isso, o cidadão deve ir a uma agência levando CPF e um documento oficial de identificação com foto. Sobre a informação contratual o banco está enviando mensagens no celular informando as regras exatas.

COMO FAZER O PEDIDO DE EMPRÉSTIMO PELO CAIXA TEM

Acesse o aplicativo Caixa Tem e simule quanto poderá contratar:

Clique na opção “Empréstimo” Vá em “Simular e Contratar” Agora, clique em “Consignado”

A simulação vai informar:

A simulação vai informar: a taxa de juros do empréstimo o prazo de duração do contrato o valor de cada parcela o valor que você vai passar a receber de auxílio se contratar o empréstimo o valor total que pagará pelo empréstimo no final

EM AGÊNCIAS, LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES

Os funcionários das instituições financeiras devem informar ao beneficiário que deseja contratar o empréstimo:

Valor total contratado com e sem juros

Valor total contratado com e sem juros Taxa efetiva mensal e anual de juros

Acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que incidem sobre o crédito contratado

Valor, quantidade e periodicidade das prestações

Soma do total a pagar ao final do empréstimo

Data do início e fim do desconto

Valor líquido do benefício restante após a contratação CNPJ da agência bancária ou do correspondente bancário

Valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito

COMO CONSULTAR O PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM?

Acesse o aplicativo Caixa Tem

Na primeira tela, acesse a opção “Consignado Auxílio”

Depois, vá em “Ver os meus contratos”

Na próxima tela, no canto direito superior, aparece a situação dos contratos

O empréstimo pode estar em processamento, aprovado ou cancelado