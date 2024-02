Saiba quais são os pré-candidatos à sucessão de Lira na presidência da Câmara dos Deputados

O atual presidente da Casa, Arthur Lira, tem sinalizado que pretende apoiar a candidatura de Elmar NascimentO para sucedê-lo

ANA GABRIELA OLIVEIRA LIMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025, pré-candidatos ao cargo já se mobilizam para viabilizar seus nomes na eleição.

O atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem sinalizado que pretende apoiar a candidatura de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para sucedê-lo. Além de Nascimento, podem entrar na disputa Marcos Pereira (Republicanos-SP), que também já foi aventado para receber o apoio de Lira, Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL).

Na sexta-feira (23), Lira afirmou que o presidente Lula e o PT devem estar ao seu lado na sucessão para a presidência da Câmara. Segundo ele, petistas não têm motivos para apoiar outra candidatura em 2025.

“O presidente Lula sabe e disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer o meu sucessor, e o PT, eu não penso que pensará diferente, porque não tem motivos, todos os compromissos que foram assumidos por essa Mesa Diretora estão sendo honrados”, disse Lira em evento nesta sexta (23) na FGV do Rio de Janeiro.

O futuro presidente da Casa precisa alcançar a maioria absoluta dos votos para se eleger. Caso haja segundo turno, vence o candidato que alcançar a maioria simples.

O presidente da Câmara toma decisões sobre a pauta legislativa, é líder da Mesa Diretora e conduz trabalhos no plenário, além de comandar o país em caso de ausência do presidente da República e do vice.

Veja quais são os pré-candidatos à sucessão de Lira nas próximas eleições.

ELMAR NASCIMENTO

Líder da União Brasil, Elmar Nascimento (BA) pode receber o apoio de Arthur Lira para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Ele é, entre os pré-candidatos, o mais próximo de Lira e tem perfil de maior embate com o Executivo.

Segundo interlocutores, Elmar e o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) fizeram um acordo sobre retirar a candidatura daquele entre os dois que tiver menos chance de vencer a disputa.

Relatos apontam que Elmar teria feito chegar ao governo que um apoio a seu nome pode ter mais relevância nesta fase da disputa do que quando a corrida estiver definida.

Para interlocutores, um empecilho para o político é ser do mesmo partido de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), uma vez que Alcolumbre pavimentou o caminho para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado. Isso é um entrave porque é pouco provável que o mesmo partido abocanhe as duas Casas do Congresso.

Elmar nasceu em 1970, em Campo Formoso, na Bahia. Advogado, já foi deputado federal pela Bahia por três mandatos, pelo DEM e União Brasil.

MARCOS PEREIRA

Vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP) tem investido no contato direto com deputados em busca de apoio. Um entrave para Pereira, segundo parlamentares, é o fato de ele presidir o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é aliado de Jair Bolsonaro (PL).

Com a recente tensão entre o Executivo e Arthur Lira, Lula tem feito gestos de aproximação a Marcos Pereira. O vice-presidente da Câmara tem acompanhado Lula em eventos recentes, como agenda em Santos e São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Apesar da recente aproximação, membros do Executivo afirmam que o governo não tem a intenção de interferir na disputa pela presidência da Câmara.

Marcos Pereira nasceu em 1972, em Linhares, no Espírito Santo. Advogado, teve dois mandatos de deputado federal, um pelo PRB e o mais recente pelo Republicanos.

ANTONIO BRITO

Também cotado para disputar o cargo, Antonio Brito (BA) tem perfil discreto e conciliador. Ele é deputado federal desde 2011 pela Bahia e tem 54 anos. É líder do PSD na Câmara.

Tem como interesse o debate racial —o político articulou a bancada negra na Casa— e foco em temas como as relações bilaterais entre Brasil e Portugal e apoio às Santas Casas e hospitais filantrópicos.

Em 2010, foi eleito deputado federal pelo PTB e migrou para o PSD em 2016, onde tem o apoio do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Brito também é citado como possível candidato à Prefeitura de Salvador em 2024.

Questionado pela Folha sobre a candidatura à presidência da Câmara, afirmou que o debate deve ganhar força no segundo semestre de 2024 e disse que uma possível candidatura seria em razão de demanda da bancada de seu partido.

ISNALDO BULHÕES JR.

Assim como outros pré-candidatos, Isnaldo Bulhões Jr. também tem buscado o apoio de Lula para alcançar a presidência da Câmara. É líder do MDB na Casa e um dos aliados mais próximos de Renan Calheiros (MDB-AL) em Alagoas. Nasceu em 1976, em Maceió. Já foi vereador na cidade pelo PSD, no período de 1997 a 1998, e deputado estadual de Alagoas por cinco mandatos, passando por PSD, PL, PMN e PDT.

Em entrevista ao jornal O Globo em dezembro de 2023, defendeu o aumento do fundo eleitoral e a reeleição de Lula. “O caminho natural do MDB é apoiar o Lula em 2026. Esse debate já existiu nas últimas eleições. Estamos no governo, e a minha defesa é por uma coligação com o PT”, afirmou.