Rui Costa diz que Lula anunciará novos investimentos em São Paulo

Lula se reuniu com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar sobre o impasse das obras do túnel Santos-Guarujá

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciará novas parcerias com o Estado de São Paulo, em viagem a Santos, no litoral paulista, na sexta-feira, 2. Nesta terça-feira, 30, à tarde, Lula se reuniu com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar sobre o impasse das obras do túnel Santos-Guarujá.

“O presidente estará na sexta-feira em Santos e já anunciará novas parcerias com o Estado de São Paulo, dando prosseguimento ao que é o lema desse governo: unir o Brasil, gerar emprego, gerar atividade econômica, desenvolver”, declarou o ministro.

A fala ocorreu cerimônia de assinatura de contratos de concessão de rodovias do Paraná.

Tarcísio é aliado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. De acordo com Rui Costa, contudo, no início de seu terceiro mandato, Lula pediu para o governo dialogar com todos os Estados e municípios, independentemente da filiação partidária.

“O que interessa é unir nosso país”, disse o ministro.

Estadão Conteúdo