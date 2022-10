Rosa Weber, presidente do STF, defende sistema eleitoral e deseja êxito a Lula e Alckmin

“O sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido”, afirmou ela. “Desejo êxito e felicidade ao presidente”

José Marques e Mateus Vargas

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, defendeu o sistema eleitoral brasileiro na noite deste domingo (30), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e desejou êxito ao presidente eleito e ao vice, Geraldo Alckmin (PSDB).

“A despeito dos tempos conturbados por intensa desinformação e exacerbada polarização, hoje as eleições transcorreram em clima de tranquilidade, conduzidas com maestria pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo seu presidente, Alexandre de Moraes”, disse a presidente do STF, ao lado de Moraes.

“O sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido”, afirmou ela. “Desejo êxito e felicidade ao presidente e vice eleitos, para o bem do povo brasileiro”.