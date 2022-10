Rodrigo reedita BolsoDoria e vai contra herança de Mário Covas, diz Haddad

Haddad também afirmou que o tucano vai contra a herança de Mário Covas (PSDB), ao se aliar a Bolsonaro

Victoria Azevedo e Artur Rodrigues

São paulo, SP

O candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira (4) que a aliança entre Rodrigo Garcia (PSDB) com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno evoca o BolsoDoria de 2018.

Haddad também afirmou que o tucano vai contra a herança de Mário Covas (PSDB), ao se aliar a Bolsonaro.

O petista disse que havia expectativa do apoio de Rodrigo, mas que via essa possibilidade como difícil devido à aproximação de Rodrigo com Bolsonaro.

“Pelo histórico do Rodrigo Garcia, eu via com alguma dificuldade essa transição. Foi muito forte o BolsoDoria em 2018, aproximação dele com Bolsonaro era muito grande. Ele me escolheu como adversário de primeiro turno. Estava mais ou menos claro que tinha um combinado”, disse o ex-prefeito paulistano.

O BolsoDoria foi a estratégia usada por João Doria (PSDB), em 2018, de se colar na imagem de Bolsonaro para se eleger.

O petista ainda apontou contradição entre o discurso de campanha de Rodrigo e a prática pós-eleição. Rodrigo tentou colar sua imagem à do ex-governador tucano Mário Covas, em uma estratégia para tentar desvincular seu nome do de João Doria (PSDB), que carrega grande rejeição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1989, no segundo turno, Covas apoiou Lula contra Fernando Collor, que acabou vencendo as eleições.

Para Haddad, a postura de Rodrigo contradiz a do PSDB histórico. “O PSDB histórico jamais apoiaria alguém de extrema-direita. Alguém consegue imaginar o Mario Covas apoiando o Bolsonaro? Ele [Rodrigo] que se dizia um herdeiro do legado do Covas. Como pode ter se declarado herdeiro do legado do Covas se acaba de fazer algo que Mario Covas, se estivesse vivo, estaria desautorizando”, diz.

Questionado se ataques de sua campanha a Rodrigo não pesaram na aliança, Haddad afirmou que se defendeu durante a campanha. “Eu iniciei uma campanha sem ataques a ninguém porque estava liderando. O Tarcísio não atacou. Tivemos que reagir à campanha massiva do Edson Aparecido”, disse, em referência a peças do candidato ao Senado de Rodrigo com críticas à gestão de Haddad na prefeitura.

Haddad também foi questionado sobre reunião em que lulistas teriam pedido à equipe dele para suavizar críticas a Rodrigo.

“Viemos com os dados dos ataques que estávamos sofrendo. Eles não tinham se dado conta do que a campanha do Edson estava fazendo, porque não estavam assistindo a campanha do Edson”, disse Haddad. “Estratégia foi mantida de comum acordo com a do presidente Lula. Não tenho campanha solteira e não me comporto como campanha solteira”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O coordenador do programa de governo de Fernando Haddad (PT), deputado estadual Emídio de Souza (PT), também citou a aliança de Rodrigo com Tarcísio e Bolsonaro como a “reedição do BolsoDoria que enganou milhões de paulistas em 2018”.

“Mostra que o Rodrigo não é paulista raiz, ele é bolsonarista raiz”, disse, diferenciando o governador do resto do PSDB. Ele também afirmou acreditar que se trata de uma medida por estratégia de sobrevivência política, e não mágoa por ataques.

O PT ainda considera a possibilidade de dialogar com o PSDB e também com o eleitorado tucano. “Eu acho que boa parte do eleitorado do Rodrigo acompanha isso não. Vamos dialogar com eleitorado dele, boa parte são pessoas honestas que têm apreço à democracia, eu acho que não vão acompanhar Bolsonaro na loucura dele, no negacionismo, na ameaça democrática”, disse Emídio.

Os petistas, antes, apostavam na possibilidade de que Rodrigo se mantivesse neutro em troca do apoio do partido ao candidato tucano no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.