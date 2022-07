Rodrigo Garcia quer anunciar nome de vice no sábado, durante convenção do PSDB

A ideia é que o anúncio ocorra durante convenção do PSDB e do Cidadania, que será realizada no Ginásio do Ibirapuera, a partir das 10h

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), pretende anunciar no sábado (30) o vice que comporá sua chapa na disputa pela reeleição.

A ideia do tucano é que a realização do anúncio na convenção mostre que os os partidos aliados estão unidos em torno da escolha e concentrarão esforços para promover a chapa.

“Os partidos aliados agora têm que deixar o governador tranquilo para tomar a decisão que julgar a mais correta”, diz o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), um dos cotados para a vaga de vice.

Além dele, o deputado Alexandre Leite (União Brasil), o economista Henrique Meirelles (União Brasil), o médico Cláudio Lottenberg (União Brasil) e o ex-secretário municipal de Saúde Edson Aparecido (MDB) também são analisados.

Em acerto inicial, a vaga ficaria com o MDB, que, por meio do prefeito Ricardo Nunes (MDB), indicou Aparecido. O União ficaria com o posto de disputa ao Senado, para o qual lançaria o apresentador José Luiz Datena.

No entanto, após Datena deixar o partido e desistir da disputa, o contexto mudou.

O União Brasil apresentou o argumento de que em 2024 o MDB poderia ficar com o comando da prefeitura e do governo do estado, caso Rodrigo Garcia se reeleja e deixe o posto para tentar disputar a Presidência ou o Senado e Ricardo Nunes se reeleja na prefeitura.

No cenário com um indicado do União Brasil na vice, a vaga para o Senado ficaria com o MDB, que escolheria uma mulher para o posto. O grupo de Garcia considera fundamental que haja uma mulher na chapa.

Simone Marquetto, ex-prefeita de Itapetininga, e Gabriela Manssur, ex-promotora, são as favoritas na disputa.