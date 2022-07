Renan vai às redes sociais reclamar de falta de ajuda por Alagoas

Renan Calheiros utilizou as suas redes sociais para protestar contra a falta de ajuda por parte do Governo Federal com o estado de Alagoas

Camila Saldanha

Brasília, DF

O Senador licenciado pelo MDB de Alagoas, Renan Calheiros, utilizou as suas redes sociais para protestar contra a falta de ajuda por parte do Governo Federal com o estado de Alagoas, que vem sofrendo com temporais desde o início de junho.

No vídeo ele comenta sobre a diferença entre as enchentes que atingiram o estado no ano de 2010 e agora, no ano de 2022. “As enchentes de 2022, foram mais abrangentes do que as de 2010”, afirmou.

Após a comparação feita, Renan Calheiros também comparou as atitudes da gestão Lula, em 2010, e da gestão Bolsonaro, atualmente, em relação ao apoio e ajuda oferecida para que o estado conseguisse se reestabelecer após grandes perdas.

“Ele editou uma medida provisória de pronto destinando 1 bilhão de reais para Alagoas e Pernambuco”, comentou o Senador sobre a gestão de Lula. “Até agora o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada” finaliza.

Ao fim do vídeo, ele protesta “Bolsonaro, Athur Lira… Alagoas quer apenas aquilo que tem direito como um estado da federação”

Chuvas em Alagoas

Um decreto publicado pelo Governo de Alagoas na segunda-feira (4), alterou o número de cidades em situação de emergência devido as grandes chuvas que vem atingindo o estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, são 56 municípios em situação de emergência, além das mais de 56 mil pessoas desabrigadas e desalojadas pelas chuvas. O estado também já soma seis mortes.

Chuvas no Nordeste

Os temporais também estão atingindo outros estados do Nordeste. Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas já somam mais de 73 mil desalojados, segundo dados apresentados pelos governos estaduais.

Pernambuco já contabiliza pelo menos 33 munícipios afetados pela chuva, tendo 22 deles em situação de emergência.

O estado ainda não contabilizou o número de mortos durante os temporais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Rio Grande do Norte 6 municípios declararam estado de calamidade.

O governo contabilizou, pelo menos, 3 mil pessoas afetadas pelas chuvas intensas que atingiram a região.

Outros estados como Bahia, Piauí, Paraíba e Maranhão, não registraram fortes temporais com desabrigados e desalojados neste mês.

Confira o vídeo completo no perfil do Senador