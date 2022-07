Defesa Civil reconhece situação de emergência em oito cidades

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em oito cidades das regiões Sul, Sudeste e Norte atingidas por desastres naturais

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quarta-feira (6), a situação de emergência em oito cidades das regiões Sul, Sudeste e Norte atingidas por desastres naturais. A situação foi formalizada em portarias publicadas no Diário Oficial da União.

As informações são da Agência Brasil.

No Rio Grande do Sul, a cidade de Chapada registrou enxurradas, assim como a catarinense Armazém.

Também em Santa Catarina, Agronômica foi afetada por inundações; Gravatal, por alagamentos, e Praia Grande por ciclones e ventos costeiros.

Em Minas Gerais, o município de Capelinha foi atingido por chuvas intensas e São José da Safira, por vendavais. Por fim, a cidade de Prainha, no Pará, registrou inundações.

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.

As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.