Renan Calheiros deve ser o relator de indicação de ministro do TCU para embaixada de Portugal

Camila Mattoso

São Paulo-SP

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) deve ser o escolhido para relatar a indicação de Raimundo Carreiro, ministro do Tribunal de Contas da União, ao posto de embaixador do Brasil em Portugal. A apreciação está prevista para a quinta (25) na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, presidida por Kátia Abreu (PP-TO).

A ida de Carreiro para o exterior abre uma vaga no TCU. O ministro era responsável na corte de contas pela análise de processos de interesse do governo federal, entre eles, o que apura os gastos de Jair Bolsonaro com cartão corporativo e com a realização das motociatas com participação do presidente.

Estão na disputa pela vaga deixada por Carreiro os senadores Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo do Senado, Marcos Rogério (DEM-RO), Antônio Anastasia (PSD-MG) e Kátia Abreu.