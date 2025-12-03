Relator de indicação diz que Messias ainda não tem votos suficientes para ser aprovado

CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O relator da indicação de Jorge Messias para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), Weverton Rocha (PDT-MA), disse nesta quarta-feira (3) que ele ainda não tem os votos necessários para ser aprovado pelo Senado.



De acordo com o relator, Messias ganhou mais tempo para buscar apoio após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidir adiar a sabatina à qual ele precisa ser submetido e a votação decisiva para a indicação.



“Seguramente não”, disse Weverton a jornalistas depois de ser questionado sobre se Messias teria os 41 votos necessários caso a decisão fosse hoje. “Eu vejo com muito otimismo que ele vai conseguir o número necessário”, disse o senador.



Weverton também afirmou que fará o possível para impedir que o descontentamento do Congresso com a decisão do ministro do STF Gilmar Mendes, que protege ministros da corte contra pedidos de impeachment movidos no Senado, contamine o debate em torno de Messias.



“Ela soma um ambiente de mau humor na Casa, mas isso eu vou fazer o possível para não vincular”, disse o relator.



A indicação de Messias sofre resistência no Senado porque Alcolumbre e outros senadores queriam que o indicado fosse Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente da Casa. A relação entre governo e Senado ficou estremecida depois da decisão do presidente da República. Weverton diz acreditar que Lula e Alcolumbre se entenderão.