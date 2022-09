Rejeição de Lula é de 46%, diz pesquisa BTG/FSB; Bolsonaro é rejeitado por 55%

Pesquisa aponta que o presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, segue com o maior índice de rejeição, totalizando 55%

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, 5, aponta que o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, segue com o maior índice de rejeição, totalizando 55%, o mesmo porcentual da pesquisa divulgada na semana passada. Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT) com 49%, contra 46% da mostra anterior, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46%, na anterior ele tinha 45% e Simone Tebet (MDB) com 36%, um crescimento de 6 pp em relação à pesquisa anterior, quando pontuou 30% neste quesito.

A pouco mais de um mês das eleições, 79% dos pesquisados disseram ter certeza na decisão do voto no candidato que escolheram no 1º turno dessas eleições, contra 19% que disseram que podem mudar. E 84% afirmaram que com certeza irão votar nas eleições de outubro e 11% afirmaram que provavelmente irão votar

A pesquisa foi feita entre sexta-feira, 2, e domingo, dia 4, com 2 mil eleitores. Tem intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pp e está registrada no TSE sob o número BR-01786/2022

Estadão Conteúdo