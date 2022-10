Reitor do Centro Universitário Belas Artes declara apoio a Bolsonaro, e alunos protestam

A instituição de ensino se limitou a dizer que o Blog Direto da Reitoria, onde o texto do reitor foi publicado, tem mais de 10 anos

Um post do reitor do Centro Universitário Belas Artes, Paulo Cardim, publicado no blog da faculdade, gerou reação e protestos de parte dos estudantes. No texto intitulado “Vencer ou vencer”, Cardim defende a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

O reitor afirma que, se eleito, o presidente terá a oportunidade de renovar seus compromissos com “o Estado Democrático e de Direito, a liberdade de expressão, o desenvolvimento nacional sustentável, uma educação básica pública de qualidade, os valores da pátria e da família”.

Segundo Cardim, o presidente terá mais espaço na mídia para detalhar as suas realizações nos quatros de seu governo e cita feitos durante seu mandato, como obras de infraestrutura, a exemplo da transposição do rio São Francisco e a criação do Auxílio Brasil.

Para o reitor, os auxílios emergenciais foram uma forma de o presidente minimizar os efeitos do que ele considera o “irresponsável ‘fique em casa, a economia a gente vê depois’ durante a pandemia.”

Cardim ainda se refere ao vírus causador da Covid-19 como “vírus chinês”. O termo é criticado por especialistas, que apontam que, além de impreciso, promove estigmatização.

Entre outros pontos, o reitor defende que Bolsonaro auxiliou no redirecionamento das relações internacionais, “a fim de atender aos interesses do Brasil e não de Cuba, Venezuela, Bolívia e outros países da África e das Américas Central e do Sul”.

Ele diz ainda que o presidente auxiliou na “eliminação das ‘panelinhas’ na área da cultura, ou seja, famosos que viviam nas tetas do erário federal”.

Após o post, os alunos do curso de artes visuais lançaram um formulário online a fim de fazer um levantamento dos alunos que repudiam o posicionamento do Cardim. Com isso, eles desejam se manifestar contra o fato de a instituição de ensino apoiar Bolsonaro, que, segundo eles, “não mediu esforços para minar a área da educação e cultura”.

Um ato foi convocado para sexta-feira (7), às 12h, em frente ao centro universitário, na Vila Mariana, zona sul. Os alunos afirmam que vão se posicionar contra o reitor que apoia “o atual presidente que extinguiu o Ministério da Cultural”. “Artista não vota em fascista”, diz a convocação.

Nas redes sociais da faculdade, comentários mostram o descontentamento em relação ao texto divulgado pelo reitor.

Uma pessoa escreveu que a faculdade deixou claro “que ela não está ao lado de seus alunos, ex-alunos e professores”. Outra classificou de vergonhosa a manifestação do reitor.

Camila Guimarães, sobrinha-neta do reitor e aluna de pós-graduação direção de arte, lamenta o cenário criado pela instituição. “É um desmonte que acontece na universidade há um tempo”, diz ela. “Um grupo de artistas fundou a Belas Artes na Pinacoteca. A gente já vem de um trabalho de militância esquerda muito profundo.”

Ela, que está ajudando a organizar a manifestação contra o reitor, afirma que “é assustador ver que uma instituição como a Belas Artes está veiculando esse tipo de informação”. “Me decepciona porque envolve o nome da minha família e do meu bisavô. Tenho plena consciência de que todos os professores são contra o desmonte da cultura e da arte que o governo Bolsonaro está promovendo.”

Este não foi o primeiro post que Cardim elogia Bolsonaro e se refere ao coronavírus como “vírus chinês”. Depois do post de segunda-feira, alunos descobriram outros textos dele no site da faculdade em que elogia o presidente e diz que graças as decisões de Jair Bolsonaro o Brasil está superando a crise provocada “pelo vírus chinês”.

Um professor da faculdade, que prefere não ser identificado, disse à reportagem que posts semelhantes já eram encaminhados por e-mail aos docentes nos últimos meses. Nele, o reitor incentiva o voto a Jair Bolsonaro, com frases como “nossos amigos do nordeste são vítimas dos governos passados” e “vacine seu país contra a corrupção”.

A reportagem procurou a universidade e indagou se é comum o blog da universidade se manifestar politicamente e se a reitoria estava ciente do repúdio dos alunos em relação ao post. Porém, a instituição de ensino se limitou a dizer que o Blog Direto da Reitoria, onde o texto do reitor foi publicado, tem mais de 10 anos e, semanalmente, posta artigos referentes à educação, política e assuntos gerais que impactam a sociedade.

A nota diz ainda que a faculdade “é uma instituição que preza pela liberdade de opinião de todos – estudantes, acadêmicos, colaboradores, famílias- , sendo uma comunidade criativa e heterogênea, reconhecendo que cada ser humano tem um código genético único e valoroso, o que faz dela um exemplo de respeito ao próximo e convivência democrática desde 1925.”

Em seu site, o centro universitário aponta que sua missão é “produzir e difundir conhecimento por meio das artes, da cultura e das ciências humanas, sociais e tecnológicas”.

