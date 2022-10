Sem Elvis, PDT declara apoio a Haddad no segundo turno

Haddad foi ao diretório do PDT para o anúncio do apoio. O presidente nacional e estadual do partido, Carlos Lupi, estava na mesa

Joelmir Tavares e Artur Rodrigues

São Paulo, SP

O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu nesta quarta-feira (5) o apoio do PDT, que concorreu no primeiro turno com Elvis Cezar, que terminou a disputa em quinto lugar, com 1,21% dos votos válidos. Elvis, que é ex-prefeito de Santana de Parnaíba, não participou da reunião do PDT que selou a aliança.

O adversário de Haddad, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já recebeu o apoio dos outros dois candidatos mais bem votados na disputa estadual, o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), e o deputado federal Vinicius Poit (Novo) -que foram, respectivamente, terceiro e quarto colocados.

Foi o primeiro reforço partidário declarado ao petista no segundo turno paulista. Também é esperado o apoio do Solidariedade, que no primeiro turno compôs a coligação de Rodrigo. A tendência é que a legenda, que integra a coligação nacional do PT, embarque também na campanha estadual.

O PDT apresentou uma lista de propostas para Haddad incorporar no segundo turno, que foi aceita. Entre as sugestões, estão medidas para o combate à fome, a reposição de contingente das polícias e a manutenção de estatais estratégicas sob o controle do governo.

Tarcísio, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), terminou o primeiro turno com 42% dos votos, à frente do petista (35%). O bolsonarista já reuniu apoios de: PP, MDB, União Brasil e Novo.

O PDT nacional também declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa contra Bolsonaro. O ex-presidenciável da legenda, Ciro Gomes, acompanhou a decisão dos correligionários, depois de uma campanha marcada por críticas aos dois líderes da corrida ao Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro também não participou de anúncios com o PDT ou Lula, mas publicou vídeo anunciando que seguiria o posicionamento da legenda.

Na tarde desta quarta, Elvis divulgou um comunicado, via assessoria de imprensa, afirmando que ainda não tinha posicionamento sobre o segundo turno estadual e que aguardaria uma decisão do PDT. A expectativa é que ele se pronuncie nas próximas horas.

Haddad foi ao diretório do PDT para o anúncio do apoio. O presidente nacional e estadual do partido, Carlos Lupi, estava na mesa ao lado dele, assim como o presidente municipal, Antonio Neto, que concorreu a deputado federal nestas eleições.