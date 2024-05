Ré, Zambelli pede que Elon Musk ‘olhe pelo Brasil’

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) usou seu perfil no X (antigo Twitter) ontem para pedir ao dono da plataforma, o empresário Elon Musk, que “olhe novamente para o Brasil”. O pedido ocorre após o embate travado pelo bilionário contra o Judiciário brasileiro, em especial à figura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com acusações de supostas arbitrariedades cometidas pela Justiça.

Zambelli é ré em um inquérito judicial que apura a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos. “@elonmusk, por favor, olhe novamente para o Brasil. Você começou uma revolução contra o mal no Brasil, mas depois parou de tuitar. Parece que estamos vivendo no inferno. Ajude-nos!”, escreveu a deputada

Estadão conteúdo